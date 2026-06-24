Lavoro e politiche industriali: il ministro Urso ad Avellino Venerdì 26 giugno, alle ore 13.00, presso la sede provinciale di Fratelli D'Italia

Il Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia Avellino promuove per venerdì 26 giugno, alle ore 13.00, presso la sede provinciale di via Ferdinando Iannaccone. un incontro con la comunità irpina che vedrà la partecipazione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. L’iniziativa sarà accompagnata dalla tradizionale “firma del Tricolore”, un momento dal profondo valore simbolico che richiama i principi di identità, appartenenza e amore per la Nazione, valori che rappresentano il fondamento della nostra comunità politica e della nostra azione quotidiana al servizio del territorio.

«Accogliere in Irpinia il Ministro Urso – dichiara il Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia Avellino, Ines Fruncillo – rappresenta un’importante occasione di confronto sui grandi temi dello sviluppo economico, del lavoro, delle politiche industriali e delle prospettive che attendono il Mezzogiorno e le aree interne. In una fase storica segnata da profonde trasformazioni economiche e geopolitiche, il dialogo tra istituzioni e territori assume un valore sempre più strategico. La presenza del Ministro delle Imprese e del Made in Italy assume un significato particolare per una provincia come la nostra, che possiede straordinarie potenzialità produttive, industriali, agricole, ambientali e culturali e che merita di essere protagonista delle nuove strategie di crescita della Nazione.

L’Irpinia non chiede assistenza, ma opportunità, infrastrutture, investimenti e condizioni per esprimere pienamente le proprie capacità.» «La visita del Ministro Urso si inserisce in una giornata significativa per Avellino, che sarà interessata da importanti iniziative istituzionali dedicate alla promozione del Made in Italy. È la testimonianza di una rinnovata centralità del nostro territorio nelle politiche di sviluppo nazionale e della crescente attenzione del Governo Meloni verso le aree interne come protagoniste della crescita economica e produttiva dell’Italia.

Credo profondamente che la politica sia credibile quando mantiene un rapporto autentico con le persone, quando ascolta prima di parlare e quando sa trasformare bisogni, aspettative e idee in scelte concrete. Per questo intendiamo offrire un momento di confronto aperto con la comunità irpina, nella convinzione che la partecipazione rappresenti il presupposto indispensabile di ogni progetto serio di crescita.

La Firma del Tricolore – conclude Fruncillo – non è soltanto un gesto simbolico. È il richiamo a una storia comune, a un destino condiviso e a quei valori di libertà, responsabilità, coesione nazionale e orgoglio italiano che continuano a rappresentare la bussola della nostra azione politica. Valori che oggi devono tradursi in impegno, visione e capacità di costruire il futuro della nostra terra».

L’appuntamento è aperto a dirigenti, amministratori, iscritti, simpatizzanti e a tutti coloro che desiderano partecipare a un momento di confronto e condivisione sul futuro dell’Irpinia e dell’Italia.