Amos Partenio e Amdos Alta Irpinia con Aiga: sinergia per la prevenzione Si sono tenuti gli ambulatori per le visite senologiche gratuite

Amos Partenio, Amdos Alta Irpinia e Aiga Avellino (Associazione Italiana Giovani Avvocati) insieme per la prevenzione in rosa. Ieri pomeriggio, nei locali della parrocchia San Nicola di Bari a Torelli di Mercogliano, aperti all’iniziativa dal centro di ascolto Tabità della Caritas diocesana di Avellino, si sono tenuti gli ambulatori per le visite senologiche gratuite effettuate dal senologo Carlo Iannace con il supporto dell’ecografista Michele Capozzi.

Una sinergia tra associazioni che vuole lanciare, ancora una volta, il messaggio dell’importanza della prevenzione oncologica e della diagnosi precoce, invitando donne e uomini a controllare la propria salute, anche i più giovani.

Un appuntamento, quello di ieri, che si aggiunge al calendario delle giornate dedicate alla prevenzione, in continuo aggiornamento, e che conferma il successo delle numerose iniziative sul territorio portate avanti dal dottor Carlo Iannace, primario della Breast Unit dell’azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino.

Per questo l’Amos Partenio, guidata dalla presidente Carmelina Di Grezia, ringrazia innanzitutto gli specialisti per il loro prezioso operato, le proprie volontarie e quelle dell’Amdos Alta Irpinia, diretta dalla presidente Pina Martina, per la collaborazione e il forte legame che, sulla strada della prevenzione in rosa, produce supporto, solidarietà e vicinanza alle comunità.

Si ringraziano l’Aiga - sezione di Avellino e la presidente avv. Fabiana Lepore, per l’impegno e la volontà di promuovere la cultura della prevenzione all'interno della categoria. Grazie al comune di Mercogliano per il patrocinio all’iniziativa e a don Modestino Limone della parrocchia San Nicola di Bari, per aver accolto gli ambulatori nei locali del centro Caritas di Torelli.

Una preziosa collaborazione destinata a crescere, con l’obiettivo di raggiungere sempre più persone nella sensibilizzazione alla prevenzione oncologica.