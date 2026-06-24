"Ein liederabend mit frau klarinette" al conservatorio Cimarosa di Avellino Un viaggio nel lied tra voce, pianoforte e clarinetto

L’Auditorium “V. Vitale” del Conservatorio Statale “Domenico Cimarosa” di Avellino ospiterà venerdì 27 giugno, alle ore 19:00, il concerto liederistico “Ein Liederabend mit Frau Klarinette”, evento della rassegna Opera Time, ideata e promossa dal Dipartimento di Canto. Protagonisti della serata saranno gli allievi delle classi di canto e di clarinetto, guidati dai Maestri Annarita Lippi, Francesco Landolfi e Carlo Martiniello, in un programma che attraversa Classicismo e Tardo Romanticismo attraverso alcuni dei Lieder più significativi del repertorio occidentale.

Un genere, il Lied, che qui si fa “cuore pulsante” dell’intera rassegna: spazio intimo e poetico dove la parola poetica, la vocalità, il pianoforte e – in questa speciale edizione – il clarinetto dialogano su un piano di assoluta parità, restituendo atmosfere, passioni, tormenti e meditazioni sull’esistenza. Il progetto non si limita all’esecuzione musicale, ma si arricchisce di un approfondito percorso didattico sui testi in lingua tedesca – fonetica, interpretazione e traduzione – curato dalla prof.ssa Maria Gabriella Sementa, Presidente dell’Istituto di Cultura Germanica, che ha permesso agli interpreti di vivere pienamente il senso profondo di ogni parola.

Il programma cronologico-emotivo spazia dai capolavori di Mozart, Loewe, Wolf, Brahms, Schumann, Dvorák, Mahler, Schubert e Kreutzer, offrendo al pubblico un affresco completo dell’evoluzione del Lied. Sul palco si alterneranno le voci di Salvatore Gregorio (tenore), Nunzia Graziuso (soprano), Letizia Bernardo (soprano), Maria Immacolata Siniscalco (soprano), Nicoletta Gaglione (soprano), Saverio Mollica Graziano (tenore), Milena Della Volpe (mezzosoprano), Rosa Acampora (contralto), Antonio Catello Barretta (tenore), con Laura Mauro al clarinetto e il Maestro Carlo Martiniello al pianoforte. “Questa iniziativa – dichiara il Direttore del Conservatorio, prof.ssa Maria Gabriella Della Sala – rappresenta perfettamente la missione del nostro Istituto: formare artisti completi, capaci di coniugare tecnica, sensibilità e consapevolezza culturale”.

L’appuntamento fa parte di un ciclo che proseguirà il 26 settembre con un nuovo imperdibile concerto. Ingresso libero fino a esaurimento posti.