Operato di colecisti e rene torna a casa in 4 giorni: "Il Moscati è eccellenza" La lettera di un paziente ricoverato d'urgenza e tornato a casa in 4 giorni

Ricoverato d'urgenza viene sottoposto ad un doppio intervento in unica seduta e torna a casa in ottime condizioni. E' una storia di buona sanità quella che arriva dall'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino dove un paziente ricoverato d'urgenza per pancreatite, a cui venivano diagnosticate nel contempo una colecistite e una formazione renale destra sospetta per tumore, è stato dimesso dopo soli quattro giorni in ottime condizioni.

La lettera del paziente

È la storia che l’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino ha condiviso sui propri canali social, pubblicando la lettera di ringraziamento firmata da A. R., il paziente protagonista della vicenda.

Un intervento unico per evitare rischi e accelerare la guarigione

Il caso clinico è di quelli che non passano inosservati. Il dottor Giuseppe Militerno, neoprimario della UOC Chirurgia Generale e d’Urgenza, ha eseguito un unico intervento videolaparoscopico, nel corso del quale ha asportato sia la colecisti che il rene destro. Una scelta tecnica che ha evitato al paziente una doppia operazione, con tutti i rischi e i tempi di recupero che ne sarebbero conseguiti.

La testimonianza: la lettera di ringraziamento del paziente

A raccontare tutto è lo stesso paziente, nella lettera pubblicata dall’ospedale:

"Desidero sinceramente esprimere il mio più sincero ringraziamento al dottor Giuseppe Militerno, neoprimario della Chirurgia Generale e d’Urgenza, alla sua équipe chirurgica, a tutti gli infermieri del reparto e della sala operatoria per la straordinaria professionalità, competenza e umanità. Ricoverato in Chirurgia d’Urgenza per pancreatite, mi veniva diagnosticata una colecistite e una formazione renale destra sospetta per tumore. Dopo pochi giorni il primario mi ha brillantemente sottoposto a un unico intervento videolaparoscopico nel corso del quale ha asportato sia la colecisti che il rene destro. Il decorso post-operatorio è stato eccellente, tanto da permettere la mia dimissione dopo soli quattro giorni in ottime condizioni. Un sentito grazie per l’attenzione, la dedizione e l’elevato livello di assistenza garantiti in un momento per me così delicato".