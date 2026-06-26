Allagamenti e crolli ad Avellino, Iacovacci: basta emergenza, serve prevenzione Avellino, l'assessore: serve gestione stabile e responsabile del territorio. Lavoreremo per questo

Ieri Avellino è stata duramente colpita dal maltempo, con allagamenti e criticità diffuse in diverse aree della città. Ancora oggi i vigili del fuoco sono al lavoro per interventi di soccorso in strutture sotterranee per allagamenti con idrovore e strumentazioni speciali. Intanto l'assessore del Comune Iacovacci racconta il pomeriggio di intervento e soccorsi nel capoluogo

L'emergenza in città

"In qualità di Assessore del Comune di Avellino, con delega alla Polizia Municipale - spiega Iacovacci -, ho seguito fin dalle prime ore l’evolversi dell’emergenza, mantenendo un raccordo costante con gli uffici comunali e con tutte le strutture operative per garantire una risposta tempestiva e coordinata.

I ringraziamenti

Un ringraziamento sentito ai Vigili del Fuoco, alla Polizia Municipale, alle Forze dell’Ordine ai Dirigenti e ai dipendenti comunali per il lavoro svolto con grande professionalità e spirito di servizio in condizioni difficili.

C'è fragilità

Ma quanto accaduto oggi non può essere archiviato come un semplice evento eccezionale. Allagamenti, rami caduti, disagi diffusi non sono fatalità: sono il risultato di fragilità strutturali che si trascinano da tempo e che oggi presentano il conto.

Serve programmazione e prevenzione

Serve una discontinuità netta rispetto al passato. Non più interventi soltanto sull’emergenza, ma una gestione stabile e responsabile del territorio. Questo sarà uno degli assi centrali del nostro impegno.". Conclude Iacovacci.