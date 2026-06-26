Ztl Avellino, nuovi orari nel centro storico: occhio a varchi e multe Orari e giorni diversi tra luglio e agosto. Ecco le novità

Il Comune di Avellino ha annunciato una modifica temporanea della regolamentazione della Zona a Traffico Limitato (Ztl) del Centro Storico, in vista della stagione estiva. Il provvedimento entrerà in vigore a partire da lunedì 29 giugno 2026, con l’obiettivo di adeguare la disciplina della circolazione alle esigenze del periodo e alle iniziative previste in città.



Secondo quanto comunicato dall’amministrazione, dal 29 giugno al 31 luglio 2026 la Ztl sarà attiva esclusivamente nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, nella fascia oraria compresa tra le 20.30 e l’1.00 del giorno successivo.

Una seconda fase, prevista dal 1° agosto al 23 agosto 2026, estenderà la limitazione al traffico per tutti i giorni della settimana, dal lunedì alla domenica, mantenendo invariato l’orario serale: dalle 20.30 all’1.00.

Indicazioni operative

L’amministrazione comunale invita automobilisti e motociclisti a porre particolare attenzione alla segnaletica verticale e ai display informativi collocati presso i varchi di accesso alla Ztl. Tali strumenti indicheranno in tempo reale l’effettiva attivazione del provvedimento nei giorni e negli orari stabiliti.