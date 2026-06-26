L'associazione Anacomi ringrazia la Guardia di Finanza di Avellino Anacomi rivolge infine un caloroso augurio a tutti i finanzieri in servizio ad Avellino

L’Associazione Anacomi esprime il proprio più sentito ringraziamento alle donne e agli uomini della Guardia di Finanza che oggi, 26 giugno, hanno celebrato ad Avellino la tradizionale festa del Corpo, alla quale ha partecipato, rinnovando il loro impegno a tutela della legalità economica e della collettività.

Nel contesto di Avellino e dell’Irpinia, la presenza della Guardia di Finanza rappresenta un presidio fondamentale di legalità e di fiducia per istituzioni, imprese e cittadini. Anacomi ne apprezza in particolare la vicinanza al territorio, l’attenzione alle esigenze del mondo produttivo e il costante dialogo con le realtà associative, elementi indispensabili per promuovere una cultura della trasparenza e della responsabilità.

Anacomi rivolge infine un caloroso augurio a tutti i finanzieri in servizio ad Avellino e in Irpinia, auspicando che la ricorrenza odierna sia motivo di orgoglio e di rinnovato slancio nella comune missione di servizio al Paese e alla comunità locale.