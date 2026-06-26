Monteforte Irpino, si insedia il Forum Giovani: una realtà dinamica e inclusiva Gli auguri del consigliere delegato Capriglione: da parte mia ci sarà la massima collaborazione

Nella giornata di ieri si è tenuta la prima Assemblea del Forum dei Giovani, un importante momento di partecipazione e confronto dedicato alle nuove generazioni del nostro territorio di Monteforte Irpino. Nel corso dell'incontro sono stati eletti gli organi di coordinamento:

Coordinatrice:Teresa Vallese, vicecoordinatore: Michele Ruggiero

Contestualmente è stata nominata la giunta del forum, i cui componenti sono: Alessia Autiero, Matteo Ercolino, Francesco Parchitelli, Michele Ruggiero, Segretario: Alessandro Andreotti.

L'Amministrazione Comunale rivolge ai neoeletti i migliori auguri di buon lavoro, con l'auspicio che il Forum possa rappresentare uno spazio di crescita, dialogo e partecipazione attiva, contribuendo con idee, entusiasmo e spirito di collaborazione allo sviluppo della nostra comunità.



"Desidero rivolgere i miei più sinceri auguri di buon lavoro alla nostra neoeletta coordinatrice, Teresa Vallese e al vicecoordinatore, Michele Ruggiero - ha dichiarato il consigliere delegato al Forum dei Giovani, Pasquale Capriglione- Grazie all'impegno in sinergia con il sindaco Fabio Siricio, abbiamo dato vita a una realtà che a Monteforte è sempre mancata.

La vostra elezione rappresenta un passo fondamentale per la nostra comunità e per tutti i giovani montefortesi. Sono certo che, grazie alle vostre competenze, alla vostra determinazione e alla vostra guida, sapremo fare squadra per dare voce alle idee dei ragazzi, promuovere nuove iniziative e valorizzare il nostro territorio.

Da parte mia ci sarà la massima collaborazione e un impegno costante per costruire insieme una realtà dinamica e inclusiva per il comune di Monteforte Irpino

Buon lavoro a Teresa, a Michele e a tutto il Forum! Spazio ai giovani".