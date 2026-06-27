Marinelli: "Raccolta firme proposta legge popolare rilancio negozi vicinato" "Anche in Irpinia viene lanciata la campagna di informazione"

"Anche in Irpinia viene lanciata la campagna di informazione e di raccolta delle firme per la presentazione di una legge di iniziativa popolare inerente misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità".

Ad affermarlo è Giuseppe Marinelli, presidente provinciale di Confesercenti Avellino, l’organizzazione promotrice del disegno di legge.

"Si tratta - prosegue il dirigente dell’associazione di categoria - di una legge quadro nazionale che mette il commercio di prossimità al centro delle scelte nei nostri territori, contrastando i fenomeni di desertificazione commerciale e rafforzando il tessuto economico e sociale.

Il provvedimento persegue l’obiettivo di garantire la continuità dei servizi essenziali alla popolazione residente, valorizzando la rete degli esercizi di vicinato, i presìdi multiservizio e le forme di aggregazione tra imprese.

Cuore della proposta è l’istituzione delle zone economiche speciali di prossimità (ZeSpro), quali ambiti territoriali nei quali concentrare un insieme coordinato di misure a favore delle imprese del commercio e dei servizi di prossimità.

All’interno delle Zespro è previsto un regime organico di interventi comprendente incentivi fiscali, misure di sostegno finanziario, contributi per l’avvio, il mantenimento e il rilancio delle attività economiche, nonché interventi di semplificazione amministrativa.

Le agevolazioni sono definite nel rispetto della normativa Ue sugli aiuti di Stato e sono finalizzate a rafforzare l’attrattività economica e la stabilità delle attività nei contesti urbani e periurbani. Il provvedimento prevede inoltre l’istituzione di un Osservatorio nazionale per il monitoraggio e la valutazione dell’efficacia delle misure adottate, nonché di un Fondo dedicato al finanziamento degli interventi previsti.

La provincia di Avellino, in linea con il trend nazionale, negli ultimi dieci anni ha registrato un numero enorme di chiusure e una costante diminuzione di aperture di negozi e attività produttive, in un contesto che soffre da tempo problemi strutturali.

Per il territorio tutelare e rilanciare le attività di vicinato significa rivitalizzare la comunità e l’economia. Una serranda alzata è una strada viva: relazioni, incontri, un punto di riferimento per chi ci abita. Negozi aperti significano strade più presidiate e vissute, soprattutto la sera e nelle periferie. Avere il pane, i servizi e il lavoro sotto casa è qualità della vita per tutti, anche per chi non guida”.

“Tutti i cittadini iscritti alle liste elettorale - conclude Marinelli - possono firmare telematicamente la proposta di legge attraverso il sito nazionale della Confesercenti o direttamente dalla pagina dedicata del sito del ministero di grazia e giustizia, con Spid, Cie o Cns, cercando il titolo “rigenerazione”. La firma è registrata all’istante, con pieno valore legale”.