Luca Izzo nominato Maresciallo dei Carabinieri: sei l'orgoglio di Mercogliano La nomina ieri, la comunità in festa per il traguardo del giovane carabiniere nell'Arma

Onore al merito e orgolio irpino per Luca Izzo, originario di Mercogliano, che ieri ha raggiunto un importante traguardo della sua carriera diventando ufficialmente Maresciallo dei Carabinieri.

Anni di impegno e il traguardo

Un riconoscimento frutto di anni di impegno, sacrificio, dedizione e spirito di servizio, valori che da sempre contraddistinguono chi sceglie di indossare l’uniforme dell’Arma. Da oggi Luca è chiamato a svolgere il proprio incarico con ancora maggiore responsabilità, mettendosi al servizio dell’Italia, della legalità e della tutela dei cittadini. Una scelta di vita per il giovane maresciallo che ha giurato fedelità alla divisa, all'Arma, allo stato italiano

Gli auguri degli amici per il prestigioso risultato

In questa occasione così significativa arrivano anche gli auguri degli amici, che hanno voluto condividere la loro gioia per il prestigioso traguardo raggiunto: “Siamo orgogliosi di te e del percorso che ti ha portato fin qui. Questo importante risultato è il premio per il tuo impegno, la tua serietà e la tua determinazione. Ti auguriamo di continuare a servire l’Italia con onore, senso del dovere e nel rispetto dei valori della legalità che da sempre contraddistinguono l’Arma dei Carabinieri. Congratulazioni, Maresciallo Luca Izzo!”