Ondate di calore, punto ristoro climatico nell'avellinese: "Troverete sollievo"

Ad Avella l'amministrazione comunale ha deciso di aprire il Teatro Biancardi alle persone

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Ogni giorno, dalle 11 alle 17, i cittadini potranno sostare gratuitamente all’interno della struttura, climatizzata e confortevole, per trovare sollievo dalle alte temperature.

Avella.  

In risposta all’allerta meteo per le ondate di calore prevista fino a lunedì, l’Amministrazione comunale di Avella ha deciso di aprire alla cittadinanza il Teatro Comunale “Domenico Biancardi”, trasformandolo in un punto di ristoro climatico accessibile a tutti.

La struttura climatizzata

Ogni giorno, dalle 11 alle 17, i cittadini potranno sostare gratuitamente all’interno della struttura, climatizzata e confortevole, per trovare sollievo dalle alte temperature. L’iniziativa è rivolta all’intera comunità, con un’attenzione particolare agli anziani, alle persone più fragili e a quanti, nelle ore più calde della giornata, si trovino fuori casa.

Attenzione ai fragili

L’Amministrazione invita inoltre la popolazione ad adottare tutte le precauzioni utili per affrontare il caldo intenso: bere frequentemente acqua, evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore centrali della giornata e prestare particolare attenzione alle persone più vulnerabili.

Il Teatro Comunale non sarà soltanto un rifugio dal caldo. A partire dalla prossima settimana ospiterà infatti un cineforum estivo, con la proiezione di film nelle ore più calde della giornata. Un’iniziativa pensata per offrire ai cittadini un ambiente fresco e accogliente, trasformando un luogo della cultura in uno spazio dedicato al benessere, alla socialità e alla vicinanza alla comunità durante questo periodo di temperature eccezionalmente elevate.

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