Volley, l'oro di Atripalda brilla agli Ipa Games: Fabio e Alex nostro orgoglio Il messaggio del sindaco di Atripalda Paolo Spagnuolo

"Il bello di fare il Sindaco è soprattutto questo: poter stringere la mano e ringraziare di persona le eccellenze della nostra Atripalda". Così il sindaco di Atripalda Paolo Spagnuolo.

I campioni

Negli scorsi giorni ho avuto il piacere di accogliere in Comune, insieme all’Assessore allo Sport Antonio Guancia, il nostro Fabio Losco, fresco della medaglia d'oro agli IPA Games 2026 in Polonia con la Nazionale Pallavolo Polizie d’Italia (e premiato anche come miglior attaccante!).

Losco e Dello Buono

Insieme a lui, sul gradino più alto del mondo, c'era anche un altro nostro bravissimo concittadino, Alex Dello Buono, che ha conquistato il titolo di miglior libero.

Stato e sport come valori

Al di là del risultato sportivo, che è straordinario, l'emozione più grande è vedere come questi ragazzi sappiano unire ogni giorno il servizio allo Stato con i valori sani dello sport. Fabio e Alex sono un esempio bellissimo per tutti i nostri giovani, un motivo d'orgoglio profondo per l'intera comunità.

Siete il nostro orgoglio

Grazie ragazzi, Atripalda vi assegna un traguardo ancora più grande: continuare a essere i campioni che siete, dentro e fuori dal campo. Aspettiamo il rientro di Alex per festeggiare tutti insieme.