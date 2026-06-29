Morì a 16 anni, Forino ricorda Sabatino Armieri: Vivrai sempre nei nostri cuori Ieri la seconda edizione del memorial in ricordo di Sabatino Armieri

Una comunità riunita nell'impegno e nel ricordo di una giovane vita spezzata. Ieri a Forino si è tenuta la seconda edizione del memorial in ricordo di Sabatino Armieri morto a 16 anni in un tragico incidente stradale, nel febbraio del 2022.

Il memorial

"Ieri abbiamo vissuto una giornata speciale nel ricordo di Sabatino - racconta il sindaco Antonio Olivieri.

Un enorme grazie a tutti gli amici, ai motociclisti, agli appassionati, agli espositori, agli sponsor e a tutte le persone che hanno partecipato alla 2ª edizione del Memorial "Sabatino Vive", svoltasi nei pressi del campo sportivo di Forino. Un abbraccio forte va alla famiglia di Sabatino, che con la sua presenza ha reso ancora più significativo questo momento.

La passione per i motori

Lo scopo della giornata è stato quello di ricordare Sabatino attraverso la sua grande passione per i motori e, allo stesso tempo, sensibilizzare tutti al rispetto del Codice della Strada e alla promozione della sicurezza stradale.

Grazie a chi ha contribuito con il proprio impegno, a chi ha condiviso un sorriso, un ricordo o semplicemente qualche ora del proprio tempo per essere lì.

Un ringraziamento speciale anche a tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte affinché tutto si svolgesse nel migliore dei modi.

Sabatino continua a vivere nei nostri cuori e in ogni gesto che promuove il rispetto della vita e la sicurezza sulle strade.

"Correte in pista, non in strada. Allacciate sempre il casco."

Arrivederci alla prossima edizione.". Conclude il sindaco.

