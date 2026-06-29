Festa della polizia penitenziaria, ci sarà anche Della Porta con l'Anacomi Il presidente di Anacomi, l'Associazione Nazionale Commissariato Militare, sarà presente domani

L’avvocato Antonio Della Porta, presidente di Anacomi, l'Associazione Nazionale Commissariato Militare, parteciperà domani (martedì 30 giugno alle ore 10.30) alla commemorazione di San Basilide, Patrono del Corpo della Polizia penitenziaria.

"Colgo l’occasione - spiega Della Porta in una nota - per ringraziare il Direttore del penitenziario e il Comandante della Casa Circondariale “Antimo Graziano” di Avellino per l’invito".

“Grazie alla custodia la Polizia Penitenziaria - aggiunge Della Porta - contribuisce alla sicurezza dei cittadini. Ma “custodia” significa molto più della semplice vigilanza perché implica attenzione e cura rivolte a chi viene vigilato. Questa è la bella sintesi delle finalità del Corpo: la sicurezza all’esterno e all’interno delle carceri unita alla dedizione verso coloro nei quali occorre mantenere viva o riaccendere la speranza”.