La nuova rettrice dell'Università Vanvitelli: proviene da Biogem di Ariano

Lucia Altucci, responsabile del laboratorio di epigenetica medica di Biogem, eletta rettrice dell’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli.
Il presidente Ortensio Zecchino, il direttore scientifico Giovambattista Capasso, il direttore amministrativo Tullio Bongo e la comunità tutta di Biogem esprimono le più vive congratulazioni per l’elezione di Lucia Altucci a rettrice dell’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli.
Alla professoressa Altucci, oncologa di fama internazionale, che in Biogem dirige un gruppo di ricerca in epigenetica medica, vanno i più fervidi auguri di proficuo lavoro nell’importante nuovo incarico.