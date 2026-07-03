Mercogliano piange Michelina "a Vicaria": anima autentica del Partenio Il commovente addio del sindaco di Mercogloanp

È morta Michelina, per tutti "'a vicaria" memoria storica e simbolo di Capocastello, dove nella stessa parrocchia ha cantato ogni giorno memorie e testi della tradizione e fede popolare. Il sindaco Vittorio D'Alessio di Mercogliano ha voluto ricordarla:

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"Michelina 'a vicaria sta sicuramente cantando in cielo, come faceva sempre in chiesa e tra i vicoli di Capocastello di cui è stata la memoria storica e anima autentica, fino all'ultimo respiro", ha scritto il primo cittadino.

La memoria storica

Gentilezza. Accoglienza. Servizio. Sono le parole scelte dal sindaco per descriverla. "Ha improntato la sua vita alla gentilezza, all'accoglienza, al servizio per il prossimo, per la chiesa, per la comunità. E questa è l'eredità più preziosa che ci lascia", ha aggiunto D'Alessio.

Il riferimento più diretto va ai canti che Michelina intonava per le strade del rione, dedicati alla Madonna di Montevergine, culto molto sentito nella zona. "La ricorderemo per sempre, i suoi canti alla Madonna di Montevergine continueranno a risuonare tra i vicoletti", ha scritto ancora il sindaco.

Chiude il messaggio un auspicio rivolto alla comunità. "Ci auguriamo, soprattutto, che i valori che ha coltivato e trasmesso, con semplicità e dolcezza, possano continuare ad ispirare e guidare la nostra comunità", ha concluso D'Alessio, salutandola con un "Addio, Michelina!".