Avellino su Martinelli, attesa per Pecorino: le ultime Nuovi contatti con Fiorentina e Juventus per i biancoverdi

L’Avellino ha firmato l’accelerazione per Tommaso Martinelli. Andando oltre l’idea iniziale di ripartire in ritiro con Antony Iannarilli e Jacopo Sassi, il club irpino punta sull’estremo difensore classe 2006, reduce dai 6 mesi in prestito alla Sampdoria, vissuti da protagonista, e rientrato alla Fiorentina (due presenze in Conference League nella scorsa stagione). Con i viola l’Avellino lavora anche per Eddy Kouadio. L’arrivo di Niklas Pyyhtia, invece, non è più scontato come qualche giorno fa e non è caso tra i rumors spunta un altro profilo per il centrocampo, quello di Mayka Okuka, svizzero classe 2003 del Lausanne-Sport.

Interesse da Spagna e Belgio per Palumbo

I lupi hanno raggiunto l’accordo con Giacomo Faticanti e Brando Moruzzi per i prestiti con riscatto e controriscatto e vorrebbero anche Emanuele Pecorino dalla Juventus per un’operazione a titolo definitivo. Sono ore decisive per la punta con la prospettiva di un quadriennale. Si guarda anche alle uscite e Martin Palumbo piace a diversi club anche all'estero: sirene dalla Spagna e dal Belgio sulla mezzala.