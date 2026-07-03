L'arbitro avellinese Simone Palmieri promosso in Serie C Grande soddisfazione per la sezione AIA di Avellino che torna in C con un arbitro dopo 30 anni

Simone Palmieri in Serie C. Grande soddisfazione per l'arbitro avellinese e per la sezione AIA del capoluogo irpino. Il nostro associato Simone Palmieri è ufficialmente promosso dalla CAN D alla CAN C, riportando la sezione AIA di Avellino nella terza categoria nazionale con un proprio arbitro dopo quasi 30 anni. Un traguardo di grande valore, raggiunto grazie a impegno, sacrificio, dedizione e professionalità, qualità che Simone ha dimostrato con costanza in ogni stagione sportiva".

"Motivo di orgoglio per tutta la nostra sezione"

"Questa promozione rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la nostra sezione e testimonia come il lavoro quotidiano, la passione e la determinazione siano la strada per raggiungere i più importanti obiettivi. Complimenti Simone, continua a volare sempre più in alto. Siamo orgogliosi di te": ha sottolineato la sezione AIA di Avellino sui canali ufficiali social.