L'associazione Per La Storia al fianco di bambini e famiglie in Venezuela Il presidente Dell'Anno e l'associazione in campo: "Segno di solidarietà reale e vicinanza sincera"

"Perché davanti al dolore non esistono confini. Esiste solo il dovere morale di aiutare": l'Associazione Per La Storia di Avellino è al fianco dei bambini e delle famiglie colpite dal terremoto in Venezuela. "In queste ore drammatiche, con il presidente Mario Dell’Anno nel Paese sudamericano, l'associazione ha appreso con profonda commozione la notizia relativa al trasferimento di alcuni bambini sopravvissuti presso strutture di accoglienza nelle località vicine. - si legge nella nota diffusa - Secondo quanto comunicato, diversi minori, tra cui bambini di tenerissima età, saranno accolti e assistiti in un momento estremamente delicato, segnato dal dolore, dalla paura e dalla perdita di affetti familiari. Di fronte a una simile emergenza umanitaria, il presidente Mario Dell’Anno non ha esitato a manifestare immediatamente la propria vicinanza e il proprio sostegno concreto, attivandosi per offrire un contributo in favore di chi, in queste ore, sta attraversando una tragedia difficile anche solo da raccontare".

"Essere presenti dove c'è bisogno"

"L’Associazione Per La Storia si stringe con rispetto e partecipazione attorno a tutte le persone colpite, alle famiglie che hanno perso amici e cari e soprattutto ai bambini che oggi hanno bisogno di protezione, assistenza e calore umano. Ancora una volta, lo spirito dell’associazione è quello di essere presente dove c’è bisogno, portando un segno di solidarietà reale e vicinanza sincera".