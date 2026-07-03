Sicurezza Eiporto: l'Asl ripristina manica a vento, il resto spetta al Comune Per la manutenzione dell'importante area salvavita c'è bisogno di una sinergia tra enti

E' stata installata la manica a vento, il dispositivo di segnalazione per l'atterraggio degli elocotteri sull'elisuperficie Maddalena a ridosso dell'ospedale Frangipane-Bellizzi ad Ariano Irpino.

L'intervento è stato eseguito dal settore tecnico dell'Asl su disposizione della direzione sanitaria. Nei giorni scorsi un benefattore, Antonio De Gruttola si era reso anche disponibile a donarla dopo averla acquistata a proprie spese. Un gesto da apprezzare comunque, pur non essendo stato messo in atto. E datata 26 giugno 2026 la nostra ultima segnalazione. Eccola qui.

Spetta invece all'area tecnica del comune adoperarsi per la riattivazione delle luci rosse e la bonifica dell'area più volte segnalata dagli stessi piloti, vigili del fuoco e forze dell'ordine, nelle fasi di atterraggio e decollo degli elicotteri.

Un obiettivo sensibile dunque che necessita di un'attenzione e manutenzione costante. E per far si che ciò avvenga, c'è bisogno di una collaborazione e sinergia tra enti. Cosa che non deve mai mancare in ogni ambiente.