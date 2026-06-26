Ariano, eliporto ancora senza luci rosse e manica a vento L'Asl non interviene. Il comune intanto ha ripulito la scarpata di via Maddalena

Da un lato una bella immagine di ordine e decoro urbano grazie all'intervento del comune disposto da Mario Ferrante, manca solo un pezzo di scarpata da ripulire accanto alla galleria che spetterebbe all'Anas, dall'altro la scarsa attenzione da parte dell'Asl al vicino Eliporto dove nonostante le segnalazioni urgenti non sono state ancora riattivate le due luci rosse, la prima sulla fontana Maddalena e la seconda su una cabina elettrica, che avvisano i piloti della presenza di pericoli e ostacoli durante le manovre di avvicinamento, decollo e atterraggio notturno. Ne mancherebbe per la verità anche una terza sul versante Ponnola.

A questo si aggiunge l'assenza ormai ridicola di una manica a vento, detta anche anemoscopio, un dispositivo di segnalazione che consente di misurare l'intensità e la direzione del vento.

Costa meno di dieci euro. Uno scaricabarile assurdo come la storia delle barriere di cemento all'ingresso della vicina galleria, ancora lì a protezione di una frana inesistente. E anche su questa assurda storia abbiamo scritto fiumi di articoli.

E' vergognoso. Da ben quattro anni nessuno riesce a ripristinarla. Lo abbiamo più volte sollecitato ma nulla.

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Da non credere. E parliamo di una struttura rivelatasi più volte salvavita. Ma si può essere così insensibili e menefreghisti?