Ariano: terzo trasferimento di bimbi in elicottero di notte nel giro di un mese

Ancora una volta eliporto senza luci di segnalazione rosse e manica a vento

ariano terzo trasferimento di bimbi in elicottero di notte nel giro di un mese

Rapidissimo intervento da parte dei sanitari del pronto soccorso...

Ariano Irpino.  

Terzo trasferimento di bambini in elicottero nel giro di un mese circa, in notturna, dall'ospedale Frangipane Bellizzi di Ariano Irpino al Santobono a Napoli

Si tratta di piccoli pazienti, affetti da crisi respiratorie che vengono prontamente stabilizzati, intubati e trasportati tempestivamente per ricevere cure specialistiche di neurochirurgia o rianimazione pediatrica.

E' quanto accaduto la notte scorsa. Un bimbo di un mese è giunto al pronto soccorso per una insufficienza respiratoria. All'apparenza soporoso e in codice giallo. L'equipe di turno si è subito attivata, allertando con immediatezza il rianimatore di turno. In pochi minuti di concerto con la centrale operativa del 118 è stato attivato il servizio di elisoccorso. L'eliambulanza è giunta poco dopo l'una nella pista di via Maddalena alla presenza dei vigili del fuoco e forze dell'ordine e il bimbo in questo caso non intubato è stato trasferito a Napoli.

Ancora una volta, durante le fasi di atterraggio e decollo, fuori uso la manica a vento e le luci di segnalazione rosse che delimitano il perimetro della struttura, sia sulla fontana Maddalena che sul versante Ponnola. Sono spente da più di un anno e a nulla è valso ogni nostro appello. Speriamo sia la volta buona. 

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