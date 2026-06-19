Ariano: terzo trasferimento di bimbi in elicottero di notte nel giro di un mese Ancora una volta eliporto senza luci di segnalazione rosse e manica a vento

Terzo trasferimento di bambini in elicottero nel giro di un mese circa, in notturna, dall'ospedale Frangipane Bellizzi di Ariano Irpino al Santobono a Napoli.

Si tratta di piccoli pazienti, affetti da crisi respiratorie che vengono prontamente stabilizzati, intubati e trasportati tempestivamente per ricevere cure specialistiche di neurochirurgia o rianimazione pediatrica.

E' quanto accaduto la notte scorsa. Un bimbo di un mese è giunto al pronto soccorso per una insufficienza respiratoria. All'apparenza soporoso e in codice giallo. L'equipe di turno si è subito attivata, allertando con immediatezza il rianimatore di turno. In pochi minuti di concerto con la centrale operativa del 118 è stato attivato il servizio di elisoccorso. L'eliambulanza è giunta poco dopo l'una nella pista di via Maddalena alla presenza dei vigili del fuoco e forze dell'ordine e il bimbo in questo caso non intubato è stato trasferito a Napoli.

Ancora una volta, durante le fasi di atterraggio e decollo, fuori uso la manica a vento e le luci di segnalazione rosse che delimitano il perimetro della struttura, sia sulla fontana Maddalena che sul versante Ponnola. Sono spente da più di un anno e a nulla è valso ogni nostro appello. Speriamo sia la volta buona.