Quelle barriere in cemento diventate eterne: ancora un tamponamento ad Ariano Ennesimo incidente all'imbocco della galleria Maddalena

Il provvisorio che diventa definitivo, come in tante cose in Italia, soprattutto al Sud. Ancora un tamponamento, l'ennesimo lungo la pericolosa strettoia della Variante all'imbocco della galleria Maddalena ad Ariano Irpino a causa delle barriere new jersey in cemento diventate eterne, a protezione di una frana inesistente. Dall'inizio dell'anno non si contano gli incidenti e i pericoli a causa della presenza di quelle barriere ingannevoli e ad altissimo rischio. E anche oggi fortunatamente è andata bene. Ma non è più tollerabile una situazione del genere. Sul posto una pattuglia della polizia municipale che ha evitato il peggio. Un secondo incidente si è verificato poco dopo all'interno della stessa galleria. Viene rivolto un appello all'Anas ad intervenire al più presto nel rimuovere quelle barriere in cemento inutili e pericolosissime. Se succederà una tragedia all'imbocco di questa galleria, qualcuno ne pagherà davvero le conseguenze.