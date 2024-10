Eliporto finalmente ordinato ad Ariano: manca solo la manica a vento Stamane il trasferimeno di una donna dal Frangipane-Bellizzi al Moscati di Avellino

Ordine e decoro nell'elisuperficie di via Maddalena ad Ariano Irpino dove stamane alle 7.30 è giunto un elicottero del 118 per il trasferimento di una donna in codice rosso all'ospedale Moscati di Avellino.

L'equipe di turno del pronto soccorso ha risolto tutto in meno di un'ora in stretta sinergia con anestesista e radiologia, trasferendo la donna in una struttura più attrezzata e idonea per la sua patologia che necessita di un delicato intervento chirurgico.

L'elisuperficie dopo le nostre ripetute segnalazioni si è presentata finalmente ordinata in ogni angolo grazie al lavoro meticoloso degli operai idraulico forestali su disposizione del comune, i quali hanno provveduto ad eliminare erbacce, arbusti e rami sporgenti.

Manca ancora la manica a vento. E' da più di due anni che non viene sostituita. Eppure ha un costo irrisorio. Un gruppo di cittadini si è detto già pronto ad autotassarsi. Rinnoviamo l'appello a comune e Asl affinchè possa essere sostituita al più presto.

Sul posto stamane a garantire le operazioni di atterraggio e decollo, come sempre puntuali, i vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda. Presenti la polizia in prossimità della pista e i carabinieri lungo all'imbocco della strada panoramica per scoraggiare la consueta presenza di curiosi.