Scomparsa Mimì Manzo, la Procura: due indagati accusati di omicidio Per la figlia dello scomparso, Romina Manzo resta l’accusa di favoreggiamento

Scomparsa di Mimi Manzo, firmato l’avviso di conclusione delle indagini bis. Ora però per Loredana Scannelli e Alfonso Russo si procede per omicidio aggravato da motivo abbietto e soppressione di cadavere. Per la figlia, Romina resta l’accusa più lieve di favoreggiamento. A firmare l’avviso bis di chiusura delle indagini il pubblico ministero Chiara Guerriero. Accolta la richiesta avanzata dall’avvocato di parte civile, Nicodemo Gentile, nel corso dell’udienza preliminare di riqualificare il fatto in omicidio e non più in sequestro di persona a distanza di tanti anni dalla sparizione di Mimì.



Gli indagati per la scomparsa di Mimi restano tre. Ricordiamo che Romina Manzo è difesa dall’avvocato Federica Renna, Alfonso Russo è difeso dagli avvocati Palmira Nigro e Dario Cierzo, Loredana Scannelli è difesa dall’avvocato Rolando Iorio. Ora i tre hanno venti giorni per depositare memorie difensive o per chiedere di essere ascoltati in procura.