Eliporto disordinato e a rischio, messo in sicurezza dai vigili del fuoco E' accaduto oggi durante il trasferimento di un paziente in elicottero da Ariano a Napoli

Recinzione di ferro rimasta in disordine dopo i lavori di scavo, pietre e detriti sparsi a terra. Vigili del fuoco di Ariano impegnati non solo a garantire le operazioni di atterraggio e decollo di un elicottero del 118 ma anche e soprattutto a mettere in sicurezza la pista di via Maddalena, attraverso il lavaggio dell'asfalto e la rimozione delle pericolose transenne di ferro spostate evidentemente dal vento.

Una situazione di abbandono non tollerabile assolutamente. L'area in questione infatti deve essere sgombra per motivi di sicurezza da qualsiasi ostacolo. L'eliambulanza è giunta pochi minuti dopo le 14 per trasferire un paziente 40enne affetto da problemi cardiaci d'urgenza a Napoli. Ed è stato proprio grazie ai vigili del fuoco, presenti sul posto insieme alla polizia municipale se tutto è andato per il verso giusto. Ma le emergenze non avvisano, un elicottero può giungere da un momento all'altro, a tutte le ore e quella situazione di pericolo va rimossa al più presto a partire da uno scavo aperto e abbandonato a se stesso. Chi di competenza intervenga immediatamente. Una struttura che va costantemente tenuta in ordine come avvenuto negli anni scorsi ad opera delle cooperative attive nei due rioni della città Cardito e Martiri.

Niente curiosi all'imbocco della panoramica, sorvegliata dalla polizia municipale durante l'intervento di soccorso, dopo la segnalazione di Felice Vitillo.