Anacomi: incontro con il generale Corradi alla Scuola di Commissariato "Importante occasione di confronto istituzionale sui temi della formazione"

Nella Caserma Magrone di Maddaloni, sede della Scuola di Commissariato dell’Esercito, si è svolta la cerimonia di consegna del copricapo al personale VFI del 3° Blocco 2025, giunto al termine del corso di specializzazione. All’evento ha preso parte, in qualità di presidente dell'Anacomi, l'avvocato Antonio Della Porta, che ha incontrato il comandante della Scuola, generale di brigata Sandro Corradi.

"Occasione di confronto istituzionale"

"La presenza dell’avvocato Della Porta ha testimoniato la vicinanza dell’Anacomi alle attività formative e cerimoniali della scuola rafforzando il legame tra l’associazione e il corpo di commissariato dell’Esercito. L’incontro con il generale Corradi ha rappresentato inoltre un’importante occasione di confronto istituzionale sui temi della formazione, della professionalità e del ruolo del personale del corpo di commissariato nelle forze armate".