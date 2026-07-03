Avellino, addio a Claudio Canneva: ondata di commozione sui social Domani l'ultimo saluto al 59enne. Dolore e cordoglio sui social

Ondata di commozione ad Avellino per la morte di Claudio Canneva, 59 anni, che si è spento nelle scorse ore nella sua casa nel capoluogo irpino, dopo una lunga battaglia contro una malattia, che non gli ha lasciato scampo. Claudio Canneva era amato da tanti in città.A dare il triste anuncio della sua dipartita sono il fratello Carmine, la cognata Lina, l'adorata nipote Cristina, i cugini partenti e amici tutti. "Addio Claudio animo nobile e gentile", scrive Claudia. A ricordarlo in un commovente post l'amico di sempre Antonello che racconta: "un altro pezzo di noi se ne è andato".

L'ultimo saluto

Le esequie avranno luogo domani sabato 4 luglio, muovendo alle ore 15.30 dalla casa funeraria Irpinia a Torrette di Mercogliano, per proseguire presso la Chiesa Cuore Immacolato di Maria in Via Degli Imbimbo, dove alle ore 16 si terranno i funerali e in tanti in queste ore stanno ricordando i momenti felici condivisi con Claudio, in lunghe serate trascorse tra le vie del centro, in piazza D'Armi, tra spensieratezza e allegria.

Dolcezza, garbo e discrezione restano il tratto distintivo di Claudio, tifosissimo dell'Avellino, la squadra della sua città che con immensa passione seguiva in ogni fase del campionato. Domani ad Avellino l'ultimo saluto ad un amico di tanti, amatissimo in città.