FOTO | Avellino, degrado in via Scotellaro. Iacovacci: "Priorità sicurezza"

Ad Avellino allarme sicurezza dopo il caso del presunto stupro in pieno centro. Amministrazione al lavoro sin dall’insediamento per maggiori controlli, in particolar modo nelle ore notturne, e per verifiche con il sindaco Nello Pizza e l’assessore ad Annona, attività produttive e sviluppo commerciale ed artigianale Ettore Iacovacci. "Con la Polizia Municipale e il sindaco siamo andati a verificare l'area del Mercatone, nella parte in cui sarebbe avvenuta la violenza. Stiamo cercando di verificare l'area e di comprendere se è ancora in possesso del cantiere o del Comune di Avellino. Valuteremo con i dirigenti qualsiasi iniziativa da prendere perché la sicurezza per noi è la priorità": ha affermato l'assessore comunale.
"Deciso uno sforzo per la videosorveglianza"
Il degrado in cui versano diverse strutture non riguarda solo le periferie, ma ecco un ulteriore caso. "Siamo stati anche a via Scotellaro e ora non c'è più nulla. - ha spiegato Iacovacci - In queste situazioni dobbiamo fare fronte come cittadini e amministrazione. L'inciviltà che stiamo riscontrando nelle verifiche e nei controlli è fuori da ogni immaginazione. Faremo una ricognizione di tutte queste strutture e con il sindaco abbiamo deciso anche di fare uno sforzo per la videosorveglianza su tutte queste strutture che abbiamo in possesso. E poi verificheremo quello che può succedere successivamente".