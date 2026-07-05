FOTO | Avellino, degrado in via Scotellaro. Iacovacci: "Priorità sicurezza" Nei sopralluoghi ulteriore scoperta di atti vandalici nelle strutture cittadine

Ad Avellino allarme sicurezza dopo il caso del presunto stupro in pieno centro. Amministrazione al lavoro sin dall’insediamento per maggiori controlli, in particolar modo nelle ore notturne, e per verifiche con il sindaco Nello Pizza e l’assessore ad Annona, attività produttive e sviluppo commerciale ed artigianale Ettore Iacovacci. "Con la Polizia Municipale e il sindaco siamo andati a verificare l'area del Mercatone, nella parte in cui sarebbe avvenuta la violenza. Stiamo cercando di verificare l'area e di comprendere se è ancora in possesso del cantiere o del Comune di Avellino. Valuteremo con i dirigenti qualsiasi iniziativa da prendere perché la sicurezza per noi è la priorità": ha affermato l'assessore comunale.

"Deciso uno sforzo per la videosorveglianza"

Il degrado in cui versano diverse strutture non riguarda solo le periferie, ma ecco un ulteriore caso. "Siamo stati anche a via Scotellaro e ora non c'è più nulla. - ha spiegato Iacovacci - In queste situazioni dobbiamo fare fronte come cittadini e amministrazione. L'inciviltà che stiamo riscontrando nelle verifiche e nei controlli è fuori da ogni immaginazione. Faremo una ricognizione di tutte queste strutture e con il sindaco abbiamo deciso anche di fare uno sforzo per la videosorveglianza su tutte queste strutture che abbiamo in possesso. E poi verificheremo quello che può succedere successivamente".