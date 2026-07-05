Avellino: test con la Lazio a Formello, ecco quando

L'Avellino sarà ospite della Lazio per un'amichevole ufficiale, in programma sabato primo agosto con calcio d'inizio alle 11. Quanto anticipato dal direttore sportivo dei lupi, Mario Aiello, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Alessandro Nesta, è stato ufficializzato dal club biancoverde nelle "storie" sui canali ufficiali social. L'amichevole sarà disputata al Lazio Training Center di Formello e si inserisce in un calendario estivo già strutturato per gli irpini. Sarà test speciale per Nesta che tornerà nel centro tecnico dove è cresciuto e dove ha costruito la prima parte della sua carriera da calciatore. Con la Lazio, di cui è stato capitano, Nesta ha vinto uno Scudetto, due Coppe Italia, due Supercoppe di Lega, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa UEFA e un campionato Primavera.
I test e il primo match ufficiale
Domenica 19 luglio a Rivisondoli
Allenamento congiunto: Avellino - ASD Calcio Castel di Sangro
Mercoledì 22 luglio a Rivisondoli
Allenamento congiunto: Avellino - Scafatese
Domenica 26 luglio a San Benedetto del Tronto
Amichevole ufficiale: Sambenedettese - Avellino
Sabato primo agosto a Formello
Amichevole ufficiale: Lazio - Avellino
Sabato 8 agosto ad Avellino
Memorial "Sandro Criscitiello": Avellino - Torino
Venerdì 14 agosto a Monza
Trentaduesimo di Coppa Italia: Monza - Avellino