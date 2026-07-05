Avellino: test con la Lazio a Formello, ecco quando Sarà giornata speciale per Nesta, che tornerà nel centro tecnico biancoceleste

L'Avellino sarà ospite della Lazio per un'amichevole ufficiale, in programma sabato primo agosto con calcio d'inizio alle 11. Quanto anticipato dal direttore sportivo dei lupi, Mario Aiello, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Alessandro Nesta, è stato ufficializzato dal club biancoverde nelle "storie" sui canali ufficiali social. L'amichevole sarà disputata al Lazio Training Center di Formello e si inserisce in un calendario estivo già strutturato per gli irpini. Sarà test speciale per Nesta che tornerà nel centro tecnico dove è cresciuto e dove ha costruito la prima parte della sua carriera da calciatore. Con la Lazio, di cui è stato capitano, Nesta ha vinto uno Scudetto, due Coppe Italia, due Supercoppe di Lega, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa UEFA e un campionato Primavera.

I test e il primo match ufficiale

Domenica 19 luglio a Rivisondoli

Allenamento congiunto: Avellino - ASD Calcio Castel di Sangro

Mercoledì 22 luglio a Rivisondoli

Allenamento congiunto: Avellino - Scafatese

Domenica 26 luglio a San Benedetto del Tronto

Amichevole ufficiale: Sambenedettese - Avellino

Sabato primo agosto a Formello

Amichevole ufficiale: Lazio - Avellino

Sabato 8 agosto ad Avellino

Memorial "Sandro Criscitiello": Avellino - Torino

Venerdì 14 agosto a Monza

Trentaduesimo di Coppa Italia: Monza - Avellino