Avellino: frenata su un profilo, cambia la prospettiva in mediana Tre operazioni definite, altre verso la conclusione, ma anche alcune sorprese

Come per Kouadio, anche su un altro nome immaginato dall’Avellino per la mediana si registra una frenata. Pyyhtia ha preso tempo rispetto ad un'operazione praticamente definita con il Bologna. Sul finlandese c'è l’interesse di diversi club di Serie B e il direttore sportivo biancoverde Aiello pensa a Okuka, centrocampista svizzero classe 2003 del Lausanne-Sport, ma nelle ultime ore si è inserito anche il nome di Maggiore del Bari tra i rumors per gli irpini. La società biancorossa riparte con Rastelli in panchina. L'accordo è stato ufficializzato nella giornata di ieri.

Pecorino, ma anche Moro per l'attacco

Sul fronte offensivo in pole resta il profilo di Pecorino per un accordo a titolo definitivo con la Juventus, ma non c’è ancora l’intesa tra l’Avellino e la punta ex Sudtirol. SI conferma la pista Moro del Sassuolo, ma non è l'unico nome nelle soluzioni per l’attacco.