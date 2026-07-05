Avellino: Martinelli tra i pali, ora focus sulla fascia destra Accordo per il prestito con la Fiorentina e novità per la corsia nel 4-3-1-2

L’arrivo in prestito di Martinelli per la porta, ma senza Kouadio per la fascia destra: potrebbe essere questo lo scenario nelle trattative tra l’Avellino e la Fiorentina. Nel frattempo, l'ultimo passo per l'estremo difensore classe 2006 da parte del club irpino è stato compiuto nelle scorse ore. Il contatto diretto con il ds Aiello e il tecnico Nesta è risultato decisivo con Martinelli che sarà il portiere dei lupi nella stagione 2026/2027 dopo i 6 mesi in prestito alla Sampdoria vissuti da protagonista. Rispetto all’idea di ripartire da Iannarilli e Sassi nel ritiro di Rivisondoli, cambia, quindi, la prospettiva con effetti da valutare.

Lulli torna forte per il ruolo di terzino destro

Per la corsia destra, invece, Kouadio, prima idea biancoverde per il dopo-Missori, era tornato con forza nella prospettiva di mercato dei lupi, ma si registra un ulteriore rimbalzo sul pressing irpino e l’Avellino potrebbe accelerare su un altro profilo immaginato da settimane. Lulli, classe 2007, terzino destro della Roma Primavera, ha aperto subito, sin dai primi contatti, ai biancoverdi e rientra con decisione nelle soluzioni di mercato di Aiello.