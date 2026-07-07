Salute mentale e dipendenze: doppia diagnosi, l'Asl promuove il corso Focus sull’approccio diagnostico, clinico e terapeutico integrato con esperti del settore

La doppia diagnosi è al centro del confronto tra esperti promosso dal Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze dell'Asl Avellino. L’evento in programma il prossimo 10 luglio presso l’Aula Pastore, in via degli Imbimbo, rappresenta un'importante giornata di studio su “Doppia diagnosi o disturbo duale? Come la psicopatologia cambia con la sostanza. Approccio diagnostico, clinico e terapeutico”.

Attraverso il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) l'Asl Avellino ha definito il modello operativo che garantisce una presa in carico globale e tempestiva del paziente con "doppia diagnosi", dove coesistono un disturbo psichiatrico e un disturbo da uso di sostanze.

Attraverso il contributo di esperti di rilievo internazionale, il corso si propone di analizzare come le diverse sostanze (cocaina, cannabinoidi, psicodisleptici e oppiacei, inclusi i moderni oppioidi sintetici come il fentanyl) modifichino il quadro psicopatologico del paziente.

Tra le finalità della giornata di studi il potenziamento dell'integrazione tra la rete d'emergenza (Pronto Soccorso, SPDC) e i servizi territoriali (SerD, DSM), migliorando l'efficacia dei trattamenti farmacologici e riabilitativi integrati.

Nel corso della giornata verranno approfonditi anche i fattori genetici, neurobiologici e clinici della comorbilità, offrendo una panoramica dettagliata sulla gestione del paziente duale anche in regime d'urgenza.

L'evento, accreditato dal Provider Asl Avellino, riconosce 7,8 crediti ECM ed è rivolto a un'ampia platea di professionisti sanitari: Medici chirurghi, Psicologi, Infermieri (anche pediatrici), Terapisti occupazionali, Educatori professionali, Tecnici della Riabilitazione psichiatrica e Tecnici di Neurofisiopatologia.