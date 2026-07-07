Avellino: sempre più Lulli, Kouadio verso il Monza Definita un'operazione in uscita da parte della dirigenza irpina

Sempre più Lulli per la fascia destra in casa Avellino. Dopo Missori, di proprietà del Sassuolo, ma cresciuto nella Roma, il club biancoverde appare orientato a puntare su un altro esterno difensivo del settore giovanile giallorosso. Kouadio è sempre più lontano dai radar irpini. Il difensore della Fiorentina, protagonista nella Primavera viola e già con presenze in prima squadra, è a un passo dal Monza e potrebbe vivere sin da subito la Serie A senza passare per una stagione in prestito in Cadetteria. Da potenziale biancoverde ad avversario nel primo match ufficiale dei lupi: il 14 agosto sarà Monza-Avellino per il trentaduesimo di finale di Coppa Italia con Alessandro Nesta e Armando Izzo che saranno grandi ex all'U-Power Stadium.

De Cristofaro: altro prestito al Latina

Nel frattempo, ulteriore operazione in uscita pressoché definita in casa Avellino. Sarà rinnovo del prestito al Latina per Antonio De Cristofaro. Il centrocampista ha vissuto nel club pontino l'ultima stagione con alcuni stop nella fase di recupero dall'operazione al ginocchio e spera di ritrovare la continuità utile per riproporre la qualità espressa nell'anno della promozione dei lupi in B. De Cristofaro fu decisivo, in particolar modo in apertura del 2025 con il gol del pari a Cerignola.