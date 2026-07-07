Basile: "Contento per gli eventi degli EUG anche ad Avellino" Il direttore generale Unisa è stato dg dell'agenzia regionale per le Universiadi 2019

Dalle Universiadi 2019 ai Giochi Universitari Europei 2026: Gianluca Basile vive una nuova soddisfazione in carriera per l'ingegnere irpino, direttore generale dell'Università degli Studi di Salerno nella gestione del più grande evento multisportivo universitario d'Europa. "Come già avvenuto per le Universiadi, sono particolarmente contento, anche perché sono di Avellino, di poter portare una parte della manifestazione nella mia città. - ha spiegato Basile a margine della presentazione degli eventi al PalaDelMauro - È una grande vetrina per le università e per i nostri territori. Arriveranno oltre quattromila studenti da tutta Europa, Israele compreso. Ci sarà quindi la possibilità, anche per i nostri ragazzi, di entrare in contatto con circa quattrocento università europee. Abbiamo, inoltre, favorito la partecipazione degli studenti universitari all'organizzazione dell'evento offrendo loro un'importante occasione di crescita e confronto".

"Messaggio di pace e speranza"

"Parteciperanno anche studenti provenienti dall'Ucraina. È certamente un messaggio di pace e di speranza rivolto alle nuove generazioni. Molti dei ragazzi che arriveranno ad Avellino e a Salerno saranno probabilmente la futura classe dirigente dei rispettivi Paesi. È quindi un'occasione importante anche per far conoscere il nostro territorio".