Biogem: venti anni di storia, sacrifici e grandi traguardi raggiunti Evento celebrativo il prossimo 14 luglio alla presenza del governatore della Campania Roberto Fico

Importante traguardo per Biogem, l’Istituto di ricerca di Biologia e Genetica Molecolare di Ariano Irpino: il 14 luglio 2026 taglierà il traguardo dei 20 anni dall’inaugurazione della sua sede in contrada Camporeale.

Dopo aver superato non poche difficoltà, che hanno rischiato di far naufragare il progetto, l’Istituto è stato inaugurato avendo come madrina il Premio Nobel Rita Levi Montalcini.

Molto ricco il programma della serata, con inizio alle ore 18: Introduzione e saluti del presidente Ortensio Zecchino, colui che con grande tenacia, sacrifici e vigore ha scommesso sin dall'inizio su questo sogno diventato realtà e orgoglio nel mondo.

A seguire inaugurazione della mostra fotografica documentaria sulla storia dell’Istituto e concerto a cura del Maestro Nazzareno Carusi con Elene Sanadze (soprano) e Giovanni Noventa (chitarra). A conclusione momento conviviale ed esplorazione del cielo stellato nei giardini di Biogem.

All’evento interverrà il Presidente della Giunta regionale della Campania Roberto Fico. Nell’occasione le Poste Italiane offriranno sulle affrancature un annullo dedicato all’anniversario di Biogem. L’evento è aperto al pubblico.

Venti anni fa, in una solenne cerimonia, alla presenza di folte rappresentanze politiche, accademiche e scientifiche, Rita Levi Montalcini tenne a battesimo Biogem, nella sua sede di contrada Camporeale in Ariano Irpino.

La sua nascita è legata alla delibera Cipe del 29.12.1995 (“Potenziamento delle reti di ricerca scientifica e tecnologica nelle aree economicamente depresse”) che, come recita il titolo, prevedeva interventi nel campo della ricerca scientifica nelle aree depresse del Mezzogiorno.

A seguito di successivo bando, il 3 luglio 1997, nacque Biogem (società consortile senza scopo di lucro, costituita da Università ed Enti di Ricerca) che presentò il progetto “Geni dell’uomo”, per realizzare un Istituto di ricerche genetiche nella località Camporeale di Ariano Irpino.

Con DM n. 645 del successivo 4 novembre il progetto fu ammesso al finanziamento statale. Superando molte difficoltà, che rischiarono di mandare all’aria ogni cosa, il 14 luglio del 2006, alla presenza del premio Nobel Rita Levi Montalcini, si riuscì finalmente ad inaugurare la sede, ancora incompleta in gran parte della struttura.

Biogem oggi è un’istituzione di ricerca biomedica affermata in campo non solo nazionale, in piena espansione (all’interno della sua vasta area stanno per sorgere due nuovi padiglioni destinati ad ospitare rispettivamente un Centro di virologia e uno stabulario finalizzato agli xenotrapianti).