Baiano, aggredisce la sorella in casa: 36enne arrestato dai carabinieri La donna ha chiesto aiuto ai vicini di casa per sottrarsi all'aggressione

Ancora un episodio di violenza domestica in Irpinia. A Baiano un 36enne è stato arrestato dai Carabinieri della locale Compagnia con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, al termine di un intervento scattato a seguito di una richiesta di aiuto giunta al Numero Unico di Emergenza 112.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, una pattuglia dell'Aliquota Radiomobile è intervenuta in pochi minuti presso l'abitazione dove l'uomo, ospite da alcuni mesi della sorella, l'avrebbe aggredita al culmine di una violenta lite familiare.

La donna, per sottrarsi all'aggressione ed evitare conseguenze più gravi, ha chiesto aiuto ai vicini. Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario del 118, che dopo le prime cure ha disposto il trasferimento della vittima all'ospedale "San Giuseppe Moscati" di Avellino per gli accertamenti e le cure del caso.

Durante l'intervento dei Carabinieri, il 36enne avrebbe continuato a mantenere un atteggiamento particolarmente aggressivo, insultando i militari e rivolgendo nuove minacce alla sorella anche in presenza degli stessi operatori.

Al termine degli accertamenti, d'intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali e trasferito presso la Casa Circondariale di Bellizzi Irpino, dove resta a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

Come previsto dalla legge, si ricorda che il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari e che l'eventuale responsabilità dell'indagato potrà essere accertata soltanto con una sentenza definitiva di condanna.