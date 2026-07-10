Torna la "Giornata di Prevenzione": visite gratuite con dermatologo e nefrologa Un pomeriggio dedicato alla salute. L'iniziativa si terrà presso la parrocchia di San Ciro Martire

La prevenzione come primo strumento di tutela della salute. È questo l'obiettivo della "Giornata di Prevenzione", promossa dall'associazione Hermes – Messaggeri della Prevenzione, in programma mercoledì 15 luglio, dalle 16.30 alle 18.30, presso gli uffici parrocchiali della Chiesa di San Ciro Martire, in via Guido Dorso 4 ad Avellino.

L'iniziativa offrirà ai cittadini la possibilità di effettuare visite specialistiche gratuite con due professionisti: il dermatologo Raffaele Iandoli e la nefrologa Lucia Lago, nell'ottica di promuovere la cultura della prevenzione e della diagnosi precoce, strumenti fondamentali per individuare tempestivamente eventuali patologie e migliorare le prospettive di cura.

L'appuntamento rappresenta un'ulteriore occasione di vicinanza al territorio da parte di Hermes, realtà da tempo impegnata nell'organizzazione di giornate dedicate alla sensibilizzazione sanitaria e all'accesso gratuito ai controlli specialistici.

Per partecipare è necessario prenotare telefonicamente al numero 351 9615087, attivo dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Gli organizzatori raccomandano di rispettare scrupolosamente l'orario comunicato al momento della prenotazione. I minori e le persone con disabilità dovranno essere accompagnati.

L'associazione rivolge inoltre un ringraziamento a Don Antonio Fucci per la disponibilità e la collaborazione che hanno reso possibile lo svolgimento dell'iniziativa.

Una giornata che punta a trasformare la prevenzione in un gesto concreto e accessibile a tutti, ricordando come un controllo eseguito nei tempi giusti possa fare la differenza nella tutela della propria salute.