"Campagna Amica": Coldiretti con prodotti a chilometri zero negli ospedali Grande partecipazione nel Piazzale Rotondi dell'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino

Un patto per la salute dei cittadini, mercati contadini in 70 nosocomi italiani. In Campania tra questi ci sono il Policlinico Federico II e il Santobono-Pausilipon a Napoli, il San Pio a Benevento, il Ruggi d’Aragona a Salerno, il Sant’Anna e San Sebastiano a Caserta a il San Giuseppe Moscati ad Avellino. Medici e agricoltori in campo con Coldiretti nel Piazzale Rotondi per fermare l’emergenza sanitaria legata ai cibi che fanno male e causano malattie rispetto al cibo che fa bene. "Un'alimentazione sana diventa fondamentale. - ha spiegato il direttore generale dell'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, Germano Perito - Diamo il nostro contributo attraverso le strutture della Diabetologia e della Nutrizione Clinica. Lanciamo un messaggio di promozione della salute attraverso una corretta e sana alimentazione che Coldiretti ci sta garantendo attraverso questa iniziativa".

"Occasione preziosa"

La possibilità di acquisto di prodotti, l’incontro con le aziende e le informazioni utili per una corretta alimentazione, strumento di tutela della salute: "Questa è un'occasione preziosa perché vuole suggellare quella che è una sinergia naturale tra il mondo dell'agricoltura, di chi produce cibo, e la salute. - ha sottolineato Veronica Barbati, presidente di Coldiretti Avellino - Dobbiamo fare in modo che una sana alimentazione si accompagni alla vita dei nostri ragazzi, dei nostri figli, dei nostri bambini sin da quando sono più piccoli per fare in modo che questo diventi un protocollo di vita che li accompagni, che possa fare in modo di poter vivere una vita più salubre e che ci consenta di decongestionare gli ospedali. L'80 per cento delle malattie, soprattutto quelle croniche, derivano da un'alimentazione non corretta".