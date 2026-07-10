Avellino, stazione ferroviaria: sinergia Comune e Provincia per la riattivazione

Sopralluogo congiunto alla stazione ferroviaria di Avellino da parte del presidente della Provincia Fausto Picone e del sindaco Nello Pizza per definire il primo lotto degli interventi di riqualificazione dell'area, finanziati con circa 13 milioni di euro anche attraverso il progetto del Turismo delle Radici.
All'incontro hanno partecipato anche l'assessora ai Lavori Pubblici Enza Ambrosone e il sindaco di Chiusano, Carmine De Angelis. Il progetto prevede il recupero dell'ex torre dell'acqua, destinata a ospitare una struttura enogastronomica dedicata alle eccellenze locali, oltre alla realizzazione di piazze, aree verdi e di un hub intermodale ferro-gomma per migliorare i collegamenti del territorio, anche attraverso i servizi FrecciaLink.
Picone ha spiegato che la definizione del cronoprogramma è in corso, esprimendo l'auspicio di avviare il primo cantiere entro settembre.
Sul fronte della riattivazione ferroviaria, il sindaco Pizza ha ribadito che la priorità resta il completamento dell'elettrificazione della tratta, attualmente ferma, chiedendo un maggiore sostegno da parte della Regione Campania. Entro la fine del mese è previsto un incontro con il presidente della Regione per rilanciare il dossier e ribadire l'importanza strategica della riapertura della stazione, considerata fondamentale per riconnettere Avellino alla rete ferroviaria nazionale.