Avellino, stazione ferroviaria: sinergia Comune e Provincia per la riattivazione Tecnicismi e fondi, i temi sui quali si sono confrontati il presidente Picone e il sindaco Pizza

a cura di

Paola Iandolo

venerdì 10 luglio 2026 alle 12:14



Cantiere entro settembre. Il sindaco Pizza ha ribadito che la priorità resta il completamento dell'elettrificazione della tratta