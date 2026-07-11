Sicurezza stradale: l'appello di Anna Diglio a tutti i comuni "Divertimento sì nei cartelloni estivi, ma anche formazione"

"Abbiamo insegnato ai bambini il doppio senso di marcia. Qualche piccolo errore c’è stato, ma sono stati tutti bravissimi e hanno seguito con entusiasmo i nostri insegnamenti.

La sicurezza stradale si impara giocando, e il nostro tappeto ludodidattico permette ai più piccoli di vivere un’esperienza pratica che lascia un segno nella loro memoria".

A tal proposito Anna Diglio Nardone, presidente provinciale dell'associazione italiana familiari vittime della strada, lancia un forte appello a tutti i comuni.

"Inserite nel vostro programma estivo una lezione teorico-pratica sulla sicurezza stradale. È un’attività educativa che può fare davvero la differenza, perché insegna ai bambini comportamenti che li accompagneranno per tutta la vita.

Divertimento sì, ma anche formazione: oltre a gonfiabili e schiuma party, regaliamo ai nostri bambini qualcosa di ancora più prezioso… la cultura della sicurezza stradale. Insieme si può cambiare il mondo".