Ariano, Pannese: "La cura dell'ambiente non si ferma, avanti con gli interventi"

Pulizia delle strade, sfalcio dell'erba e manutenzione del verde

ariano pannese la cura dell ambiente non si ferma avanti con gli interventi

Il comune sta portando avanti un programma di interventi capillari...

Ariano Irpino.  

La cura dell'ambiente non si ferma. Proseguono senza sosta gli interventi sul territorio arianese.

"In questi giorni - fa sapere l'assessore alla protezione civile Sara Pannese - le nostre squadre sono a lavoro senza sosta per la pulizia delle strade, lo sfalcio dell'erba e la manutenzione del verde.

Stiamo portando avanti un programma di interventi capillari. Ecco le zone in cui abbiamo già completato i lavori di tutela e pulizia ambientale:

Fontananuova
San Pietro
La Panoramica
Camporeale (ingresso della zona Pip)
Da Contrada Manna a salire verso Cardito

Passo dopo passo - conclude l'assessore - stiamo raggiungendo le aree della nostra città che necessitano di interventi, dal centro alle periferie, per tutelare la natura che ci circonda e mantenere il nostro territorio pulito e sicuro. Il lavoro continua!

Una sollecitazuione urgente arriva da via Giacomo Matteotti, per intenderci, palazzi Iacobacci-Serluca, la stradina che taglia da via Sant'Antonio per raggiungere il cimitero e inoltre da località Cesine per l'erba alta che riduce la visibilità degli automobilisti.

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