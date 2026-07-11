Ariano, Pannese: "La cura dell'ambiente non si ferma, avanti con gli interventi" Pulizia delle strade, sfalcio dell'erba e manutenzione del verde

La cura dell'ambiente non si ferma. Proseguono senza sosta gli interventi sul territorio arianese.

"In questi giorni - fa sapere l'assessore alla protezione civile Sara Pannese - le nostre squadre sono a lavoro senza sosta per la pulizia delle strade, lo sfalcio dell'erba e la manutenzione del verde.

Stiamo portando avanti un programma di interventi capillari. Ecco le zone in cui abbiamo già completato i lavori di tutela e pulizia ambientale:

Fontananuova

San Pietro

La Panoramica

Camporeale (ingresso della zona Pip)

Da Contrada Manna a salire verso Cardito

Passo dopo passo - conclude l'assessore - stiamo raggiungendo le aree della nostra città che necessitano di interventi, dal centro alle periferie, per tutelare la natura che ci circonda e mantenere il nostro territorio pulito e sicuro. Il lavoro continua!

Una sollecitazuione urgente arriva da via Giacomo Matteotti, per intenderci, palazzi Iacobacci-Serluca, la stradina che taglia da via Sant'Antonio per raggiungere il cimitero e inoltre da località Cesine per l'erba alta che riduce la visibilità degli automobilisti.