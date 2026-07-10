Scandone Avellino: ecco l'esterno Frattoni "Sono molto contento di arrivare in una piazza storica come Avellino"

"Benvenuto Gianluca Frattoni": annuncio da parte della Scandone Avellino con l'arrivo dell'esterno classe 2001 per il roster 2026/2027. "Playmaker/guardia di talento e grande energia, Frattoni arriva ad Avellino dopo un percorso ricco di esperienze tra Serie B e Serie A2, con le maglie di Virtus Molfetta, Sant’Antimo, Real Sebastiani Rieti, San Severo, Golfo Piombino ed Esperia Cagliari. - si legge nella nota del club - Nell’ultima stagione è stato tra i protagonisti del campionato con la formazione sarda, mettendo a referto 14,1 punti, 4 rimbalzi e 3,7 assist di media. Benvenuto Gianluca, pronti a scrivere insieme una nuova pagina biancoverde".

"Non vedo l’ora di iniziare questa nuova sfida"

"Sono molto contento di arrivare in una piazza storica come Avellino. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova sfida e dare tutto per questi colori": ha affermato Frattoni ai canali ufficiali della Scandone Avellino.