Sicurezza stradale, Anna Diglio non si ferma: tappa a Sant'Angelo dei Lombardi Il tour itinerante del tappeto ludodidattico nelle aree interne

Inarrestabile, determinata, travolgente e coinvolgente. Anna Diglio continua la sua attività di prevenzione in tutta l'Irpinia, sul tema sempre attuale della sicurezza stradale.

Una grande azione mirata tra i ragazzi, frutto di sacrifici, impegno e senso civico. Un esempio anche per le scuole che dovrebbero mettere in atto più iniziative del genere.

"Il caldo non ci ferma! Oggi, nella palestra del campo estivo organizzato dalle Acli - afferma Anna Diglio - si è svolta una coinvolgente lezione di educazione stradale.

I ragazzi, dai 3 ai 12 anni curiosi e attenti, hanno seguito con interesse la parte teorica tenuta dall’istruttore Giulio Sesa, insieme ali piloti Angelo Vincenzo e Carmine Marra.

Successivamente hanno potuto mettere in pratica quanto appreso, circolando sul nostro tappeto ludodidattico a bordo dei mezzi elettrici: monopattini e kart.

Un’esperienza educativa e divertente per imparare le regole della strada in modo sicuro e coinvolgente! Grazie a tutti coloro che con la loro presenza mi aiutano nella missione che da 28 anni è la mia ragione di vita".

Una iniziativa quella del tappeto ludodidattico, modello di prevenzione in Italia, che è stato sposata da molti comuni, a partire da Venticano. Il sogno di Anna è quello di estendere questa sua intuizione anche alle altre amministrazioni comunali, sindaci, assessorati alla protezione civile e sicurezza stradale.