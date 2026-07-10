"Tu sei per me lo specchio e il porto", storia di un'amicizia tra due donne La storia dell'amicizia tra Luisa Cavaliere e Rosetta D'Amelio, scritta da Pasquale Gallicchio

E' in uscita il libro "Tu sei per me lo specchio e il porto", la storia dell'amicizia tra Luisa Cavaliere e Rosetta D'Amelio, scritta da Pasquale Gallicchio (Liguori Editore).

Una biografia insolita che, grazie allo sguardo sensibile e attento dello scrittore e giornalista irpino, ripercorre vita privata e passaggi storici, tra l'adesione radicale al femminismo della promotrice culturale cilentana e l'impegno politico-istituzionale dell'ex assessore e presidente del Consiglio regionale D'Amelio.

"L'amicizia [tra queste due donne] non è mai stata un accordo pacifico, un rifugio comodo e una semplice complicità. E' stata, ed è tuttora, un continuo miracolo di equilibrismo tra lo specchio che interroga e il porto che accoglie", scrive Laura Valente nell'introduzione al volume, già ordinabile sul sito www.liguori.it .

"Sono onorata e grata a Maria Liguori per aver voluto inserire questa testimonianza nel prezioso catalogo della storica casa editrice napoletana - dichiara Rosetta D'Amelio -. Con Luisa, le nostre diversità caratteriali e di pensiero, abbiamo attraversato e segnato un pezzo importante della storia di questo Paese. Con "Tu sei per me lo specchio e il porto" abbiamo vinto le nostre reticenze ad affrontare il percorso fatto non come semplice susseguirsi di eventi, ma come condivisione di vita. E Pasquale Gallicchio è stato il sapiente tessitore di questo disvelarsi".

