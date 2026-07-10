Avellino: altro prestito al Giugliano per Marchisano Prosegue la serie di annunci da parte della società biancoverde

È ufficiale il prestito di Matteo Marchisano dall'Avellino al Giugliano. Rinnovo della soluzione a titolo temporaneo tra i due club per il difensore, che si era trasferito nella squadra gialloblu nel mese di gennaio. "Sono felice di proseguire il mio percorso a Giugliano dopo l’esperienza dell’ultimo campionato. Mi sono trovato bene con l’ambiente e con i tifosi che ci sono sempre stati vicini. A breve si ricomincia, non vedo l’ora di iniziare": ha spiegato Marchisano ai canali ufficiali del Giugliano.

I comunicati ufficiali

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto al Giugliano Calcio 1928, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Marchisano. La società augura al giocatore le migliori fortune personali e professionali in vista della prossima stagione sportiva".

"Il Giugliano Calcio 1928 è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo dall’US Avellino 1912 il diritto delle prestazioni sportive del calciatore, difensore classe 2004, Matteo Marchisano. Cresciuto nel settore giovanile del Napoli, nel 2022/2023 prende parte alla UEFA Youth League con gli azzurri. Esordisce tra i professionisti con la Pro Sesto, prima del trasferimento al Potenza. Con la Cavese, nel 2024/2025, colleziona 16 presenze. Per lui si tratta di un ritorno: nella seconda parte della stagione appena conclusa, infatti, veste la maglia del Giugliano, totalizzando 12 presenze, un gol e un assist e contribuendo al raggiungimento della salvezza".