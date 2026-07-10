Stretta sulla movida, limiti a musica e vendita di alcolici: ecco cosa cambia Per gli esercizi che violeranno le disposizioni sono previste sanzioni da 500 a 5.000 euro

L'ordinanza riguarda la tutela della quiete pubblica nelle ore notturne e interessa le zone maggiormente frequentate dalla movida: Centro storico, Corso Vittorio Emanuele II, via De Conciliis, via Tuoro Cappuccini, via Scandone e via Fariello (area Autostazione AIR).

Il provvedimento introduce limitazioni per pubblici esercizi, attività di somministrazione e vendita per asporto.

Fino al 31 luglio 2026:

dal lunedì al giovedì, dalle ore 24, sarà vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche e lo svolgimento di intrattenimenti musicali;

il venerdì e il sabato il divieto scatterà dalle ore 1;

la domenica dalle ore 00.30.

Dal 1° al 31 agosto 2026, invece, i divieti scatteranno ogni giorno dalle ore 1.

L’ordinanza stabilisce inoltre che dalle ore 20 sarà vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche da parte della grande e media distribuzione e che le bevande vendute per asporto dovranno essere consegnate esclusivamente in contenitori monouso, senza vetro e lattine.

Per gli esercizi che violeranno le disposizioni sono previste sanzioni da 500 a 5.000 euro. In caso di reiterazione nell’arco dello stesso anno potranno scattare anche sospensioni dell’attività da uno a sette giorni.

Con questi provvedimenti l’amministrazione comunale punta a trovare un equilibrio tra il diritto dei cittadini alla tranquillità e il mantenimento della vitalità del centro urbano, soprattutto durante il periodo estivo.