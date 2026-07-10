Avellino: Italo Leo è il nuovo responsabile sanitario Ridefinizione per lo staff medico, ma non solo

Italo Leo è il nuovo responsabile sanitario dell'U.S. Avellino. Annuncio da parte del club biancoverde: "Specialista in medicina fisica e riabilitativa ed in medicina dello sport, perfezionato in traumatologia dello sport arriva ad Avellino dopo aver concluso un’esperienza biennale come medico della S.S. Lazio, in serie A. - si legge nella nota - Il dottor Leo sarà coadiuvato dal medico sociale dott. Carmine Blasi, dal consulente ortopedico dott. Lucio Cotticelli, dal consulente radiologo prof. Marcello Zappia e dal nutrizionista dott. Angelo Luca Ruzza".

Gennarelli gestirà il recupero degli infortuni per aspetti atletici

"A completare lo staff medico il massoterapista Alessandro Picariello ed i fisioterapisti Pasquale Maglio ed Antonello Di Capua oltre a tutto il comparto dei professionisti che seguono le formazioni giovanili. Luigi Gennarelli gestirà il recupero degli infortuni dal punto di vista atletico. Il club, inoltre, si avvarrà della consulenza delle svariate professionalita presenti nella casa di cura Nuova Villa Esther, struttura della quale l’U.S. Avellino 1912 si avvarrà per visite mediche, esami strumentali e cure riabilitative nel corso dell’intera stagione sportiva. La società augura buon lavoro ai summenzionati professionisti".