Avellino Basket: ecco la campagna abbonamenti. Annunciati Mollura e Campogrande I dettagli relativi alle tessere per la stagione 2026/2027

L'Halley Campania Avellino Basket ha presentato la campagna abbonamenti per la stagione di Serie A2 2026/2027 e nella conferenza stampa il presidente Giuseppe Lombardi e il general manager Antonello Nevola hanno anche annunciato l'ingaggio di Marco Mollura e Luca Campogrande.

"Non è una passione occasionale"

"La campagna abbonamenti 2026/2027 nasce da un concetto molto semplice: il legame tra Avellino Basket e i suoi tifosi non è una passione occasionale, non è qualcosa che si accende solo nei momenti belli o nelle partite decisive. È un sentimento che cresce, stagione dopo stagione. Per questo abbiamo scelto come concept Innamorato, sempre di più: ha spiegato la responsabile marketing dell'Avellino Basket, Francesca Theodosiou.

"Siamo certi che ci sarà la risposta da parte del pubblico"

"Ci auguriamo che questo viaggio possa essere un'avventura lunghissima e ricca di soddisfazioni. Lo scorso anno le emozioni non sono mancate, anche grazie al nostro pubblico che ci ha accompagnato numeroso, fino a riempire il palazzetto in ogni ordine di posto. Quell'immagine resta indelebile nella memoria della nostra giovane ma ambiziosa società. In queste settimane abbiamo lavorato tanto, e continuiamo a farlo, per allestire un organico capace di vincere e divertire": ha sottolineato il presidente Lombardi. "Siamo certi che ci sarà la risposta da parte del pubblico, che come sempre ci sosterrà": ha rimarcato il gm Nevola.

I dettagli della campagna abbonamenti

Prima fase (da mercoledì 15 luglio a venerdì 7 agosto) Una fase dedicata alle tariffe agevolate. Inoltre, i vecchi abbonati potranno esercitare il diritto di prelazione per confermare il proprio posto della scorsa stagione, a patto di rinnovare la tessera entro il 31 luglio.

Seconda fase (da lunedì 31 agosto a domenica 27 settembre) In questa seconda fase la vendita sarà aperta a tutti e i prezzi subiranno un aumento rispetto alla tariffa promozionale iniziale.

Promo family - Un'opportunità pensata per i nuclei familiari, che potranno accedere a sconti dedicati presentando il certificato di Stato di Famiglia: sottoscrizione di 3 abbonamenti: sconto del 10%; sottoscrizione di 4 o più abbonamenti: sconto del 20%

Riduzioni e agevolazioni - Abbonamento Ridotto: tariffa speciale riservata ai ragazzi nati dal 2008 al 2019. Under 6: ingresso gratuito per tutti i bambini fino a 6 anni di età. Tutti coloro che si abboneranno all' Halley Campania Avellino Basket potranno usufruire di una tariffa speciale Gas e Luce a quota fissa annuale, offerta in esclusiva per noi dal nostro sponsor Sev Iren.

Gli abbonamenti saranno acquistabili online sul sito www.vivaticket.com e presso tutti i rivenditori autorizzati Vivaticket, che da quest'anno è partner ufficiale per il ticketing della società biancoverde. Sarà inoltre possibile acquistare gli abbonamenti presso il punto vendita ufficiale della società, in Corso Vittorio Emanuele n° 254, dal lunedì al venerdì dalle ore 17:00 alle 20:00. Nota bene: dal 7 agosto al 30 agosto la vendita avverrà online o presso i rivenditori autorizzati Vivaticket. Il punto vendita riaprirà al pubblico a partire dal 31 agosto.

Il tabellone prezzi

Prezzi prima fase

Tribuna Montevergine VIP: 600,00 Euro;

Tribuna Montevergine Laterale: 250,00 Euro;

Tribuna Montevergine Superiore: 190,00 Euro;

Tribuna Terminio VIP: 600,00 Euro;

Tribuna Terminio Laterale: 250,00 Euro;

Tribuna Terminio Superiore: 190,00 Euro;

Curva Sud: 90,00 Euro

Ridotti

Tribuna Montevergine Laterale: 140,00 Euro;

Tribuna Montevergine Superiore: 110,00 Euro;

Tribuna Terminio Laterale: 140,00 Euro;

Tribuna Terminio Superiore: 110,00 Euro;

Curva Sud: 60,00 Euro

Prezzi seconda fase

Tribuna Montevergine VIP: 600,00 Euro;

Tribuna Montevergine Laterale: 270,00 Euro;

Tribuna Montevergine Superiore: 220,00 Euro;

Tribuna Terminio VIP: 600,00 Euro;

Tribuna Terminio Laterale: 270,00 Euro;

Tribuna Terminio Superiore: 220,00 Euro;

Curva Sud: 100,00 Euro

Ridotti

Tribuna Montevergine Laterale: 160,00 Euro;

Tribuna Montevergine Superiore: 130,00 Euro;

Tribuna Terminio Laterale: 160,00 Euro;

Tribuna Terminio Superiore: 130,00 Euro;

Curva Sud: 70,00 Euro

Prezzi biglietti per singola gara

Tribuna Montevergine Laterale: 20,00 Euro;

Tribuna Montevergine Superiore: 15,00 Euro;

Tribuna Terminio Laterale: 20,00 Euro;

Tribuna Terminio Superiore: 15,00 Euro;

Curva Sud: 10,00 Euro

Prezzi biglietti ridotti per singola gara

Tribuna Montevergine Laterale: 13,00 Euro;

Tribuna Montevergine Superiore: 10,00 Euro;

Tribuna Terminio Laterale: 13,00 Euro;

Tribuna Terminio Superiore: 10,00 Euro;

Curva Sud: 7,00 Euro