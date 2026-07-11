Protezione civile nelle aree interne: focus con l'assessore regionale Zabatta

"Protezione civile in Baronia: progetto e prospettive future". Interessante incontro in programma in Irpinia, a Vallata, promosso dalla struttura intercomunale Baronia. L'appuntamento è per martedì prossimo 14 luglio alle ore 11.00.
A fare gli onori di casa, sarà il sindaco di Vallata, comune capofila, Giuseppe Leone, il quale rivolgerà i saluti iniziali ai presenti.
Introdurrà i lavori Giuseppe Solimine, già presidente della comunità montana Ufita. Ma ecco il programma degli interventi:
Fiorella Zabatta, assessore protezione civile della regione Campania, Antonio Manzi, sindaco di Carife, Patrizia Reale sindaco di Castel Baronia, Giuseppe Moriello sindaco di San Nicola Baronia, Felice Orlandella sindaco di San Sossio Baronia, Vincenza Cassese sindaco di Scampitella, Nicolino Rossi sindaco di Trevico e Franco Archidiacono sindaco di Vallesaccarda.